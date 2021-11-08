Педиатр назвала симптомы COVID-19 у детей

Дети, заболевшие коронавирусом, чаще всего страдают от болей в животе и жидкого стула. Чем младше ребенок, тем сильнее у него выражены неприятные симптомы. Об этом рассказала врач-педиатр, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова.

"У детей, как и при всех респираторных инфекциях, чем они младше, тем больше выражены гастропроблемы, такие как боли в животе, разжиженный стул, общее недомогание. И у маленьких детей обычно любая респираторная инфекция задействует желудочно-кишечный тракт в силу физиологических особенностей", - пояснила специалист в эфире телеканала "Звезда".

При этом медик подчеркнула, что родителям надо чаще интересоваться у малыша его самочувствием, поскольку ребенок не всегда может самостоятельно определить пропажу того же обоняния. В целом, резюмировала Добрецова, клинические проявления COVID-19 у детей не сильно отличаются от течения болезни у взрослых.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков сообщил, что "дельта"-штамм коронавируса спровоцировал резкий рост случаев заболеваемости среди детей. По его словам, маленькие россияне стали болеть в десятки раз чаще, чем это было до этого.