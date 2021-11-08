Песков: Сокращение сроков QR-кодов не обсуждается и не обсуждалось

Ситуация с сокращением сроков QR-кодов вакцинированных от коронавируса объясняется техническими работами на сайте "Госуслуг", их урезать не планируют. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Там действительно связано с техническими работами. Система "Госуслуги" находится в постоянном процессе совершенствования, расширения функционала, это очень хорошие положительные процессы, но, к сожалению, это иногда связано с такими сбоями", - отметил Песков. "Но ничего в этом страшного нет", - добавил он.

На вопрос о том, рассматривается ли возможность сокращения сроков действия таких кодов, возможно, для отдельных категорий граждан, пресс-секретарь президента заверил: "Нет, на это счет ничего не обсуждается и не обсуждалось".