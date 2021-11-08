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Рубрика: Общество

ВОЗ дала новые рекомендации о порядке бустерной вакцинации

Текст: Ирина Невинная
Людям со сниженным иммунитетом дополнительную дозу вакцины против коронавируса можно вводить уже через 1-3 месяца после первичной вакцинации. Такую рекомендацию ВОЗ обнародовал глава организации доктор Тедрос Габрейесус.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В ВОЗ обеспокоены новым ростом заболеваемости коронавирусом в Европе и Центральной Азии и заявляют о необходимости увеличении темпов и усилении охвата населения прививками при соблюдении противоэпидемических мер, ограничивающих распространение вируса.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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"Крайне важно, чтобы власти приложили все усилия для ускорения темпов вакцинации и увеличения охвата среди уязвимых групп. Властям рекомендуется предлагать дополнительную дозу людям с умеренно и сильно ослабленным иммунитетом через 1-3 месяца после завершения серии первичной вакцинации и рассмотреть возможность предоставления дополнительной дозы вакцины COVID-19 всем людям старше 60 лет", - заявил глава ВОЗ.

Он отметил, что показатели госпитализации в странах с низким уровнем охвата вакцинацией заметно выше и растут быстрее, чем в странах с более высоким уровнем охвата.

"Большинство людей, госпитализированных и умирающих сегодня от COVID-19, не полностью вакцинированы. Вакцины действительно делают то, для чего они были предназначены, - предотвращают тяжелые заболевания и смерть", - отметил Тедрос Габрейесус.

Он также отметил, что рост заболеваемости провоцирует ослабление мер в области общественного здравоохранения и социальной сферы.

"Надежные прогнозы показывают, что если бы мы достигли 95% всеобщего использования масок в Европе и Центральной Азии, мы могли бы спасти до 188 тысяч жизней из полумиллиона, которые мы можем потерять до февраля 2022 года. Тестирование, отслеживание контактов, вентиляция в закрытых помещениях и физическое дистанцирование остаются частью нашего арсенала средств защиты наряду с быстрым, справедливым и повсеместным использованием вакцин всеми, кто имеет на это право. Это проверенные и проверенные меры, которые позволяют продолжать жить, одновременно контролируя вирус и избегая широкомасштабных, разрушительных блокировок. Мы должны изменить нашу тактику - от реагирования на всплески COVID-19 до предотвращения их в первую очередь", - говорится в заявлении главы ВОЗ.

Фото: iStock
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Он также отметил, что за последние две недели 23 страны усилили социальные меры, но в то же время семь стран их ослабили. "Меры должны быть соизмеримы с местной эпидемиологией, но в связи с широким распространением COVID-19 я прошу все органы здравоохранения тщательно пересмотреть вопрос об ослаблении или отмене мер в этот самый момент, - сказал глава ВОЗ. - Превентивные меры, применяемые правильно и последовательно, позволяют нам продолжать жить своей жизнью, а не наоборот. Превентивные меры не лишают людей свободы, они обеспечивают ее. Другими словами, лучший способ избежать блокировки - что является абсолютным крайним средством - это применять такие меры и поддерживать передачу COVID-19 на низком уровне".

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