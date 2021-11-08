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Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
08.11.2021 02:51
Рубрика: Общество

Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8603)
В России завершается экспертиза новой лекарственной формы вакцины от COVID-19, которая предназначена для детей. Об этом в рамках рабочей поездки в Рязанскую область сообщил глава минздрава Михаил Мурашко.

Он подчеркнул, что растет заболеваемость коронавирусом среди детей. Поэтому очень важно сегодня защитить их от болезни. Детская форма вакцины появится уже в ближайшее время. Ее создали на базе "взрослого" препарата, просто уменьшили дозу вирусов, которые содержатся в вакцине.

Фото: AFP/Federico PARRA
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Как пояснила на "совете экспертов" в "РГ" замдиректора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, поражает детей дельта-вариант коронавируса. И это происходит не только в России, но и в других странах. "Ранее мы видели, что дети тоже заболевали коронавирусной инфекцией, но меньше было проявлений. Чаще бессимптомное носительство. А сейчас мы видим больше случаев и ярко выраженной клинической симптоматики. И тяжелых случаев. Так же и на летальные исходы указывают наши коллеги. Их по-прежнему не много, но их стало явно больше", - уточнила Руженцова. Она подчеркнула, что дельта-вариант дает более быстро развивающуюся клиническую симптоматику, более быстрое развитие осложнений.

"Взрослая" вакцина в то же время уже доказала свою эффективность. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах - это непривитые.

Многие россияне воспользовались нерабочими днями для того, чтобы пройти вакцинацию. Как отметил глава минздрава, ее темпы выросли в 4-5 раз. Сегодня две дозы вакцины уже получили около 60 млн россиян.

По словам руководителя Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктора биологических наук Александра Семенова, после вакцинации люди если и заболевают, то легко. Такие больные не нуждаются в длительной госпитализации. Лишь в единичных случаях у привитых проявляется тяжелое течение заболевания. В некоторых случаях развивается заболевание по типу легкого ОРВИ.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

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