Роспотребнадзор: Более 40 миллионов россиян сделали прививки от гриппа

В России по состоянию на 5 ноября более 40 миллионов человек сделали прививку от гриппа. Это 29% от численности населения страны, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Специалисты также отмечают, что по совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 37 субъектах Российской Федерации. Превышение недельных порогов зафиксировано преимущественно среди взрослых. При этом в стране отмечается увеличение доли вирусов гриппа в общей структуре выявленных респираторных вирусов.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор Наталья Пшеничная рассказала, что симптомы коронавируса все больше стали напоминать ОРВИ и грипп. По ее словам, подавляющее большинство пациентов отмечают насморк, боли в горле. При этом потеря обоняния и вкуса отошли на второй план.