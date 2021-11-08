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Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре заявили о большей схожести симптомов COVID-19 и ОРВИ

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Симптомы коронавируса все больше стали напоминать ОРВИ и грипп. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор Наталья Пшеничная.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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По ее словам, подавляющее большинство пациентов отмечают насморк, боли в горле. При этом потеря обоняния и вкуса отошли на второй план, пишет РИА Новости.

В 30-50 процентах случаев в дебюте болезни стали встречаться диарея и другие проблемы со стороны ЖКТ, отметила Пшеничная. Она добавила, что вирус может размножаться в кишечнике и после выздоровления, а у части пациентов его можно обнаружить в кишечнике даже спустя несколько месяцев после болезни.

Новая коронавирусная инфекция сильно ослабляет организм, из-за чего риск заражения острыми респираторными вирусными инфекциями становится выше. Об этом ранее заявил генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. Он отметил, что после тяжелых ОРВИ фактор иммунной защиты также снижается, однако на течение коронавируса больше все же влияет наличие хронических заболеваний.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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