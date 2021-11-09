С 16 ноября бумажный сертификат о прививке от COVID можно будет получить в МФЦ

С 16 ноября бумажный сертификат о прививке против новой коронавирусной инфекции можно будет получить в многофункциональных центрах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением заболевания.

Глава правительства попросил Минцифры до конца недели предусмотреть все технические возможности, чтобы люди получали такую услугу без сбоев, быстро и удобно, а Минздрав должен проработать с заинтересованными ведомствами и утвердить порядок ее предоставления.