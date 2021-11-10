Ученый собрал научные факты в ответ на аргументы противников вакцинации

"Уверен: каждый из нас сталкивался с людьми, которые считают, что вакцины от коронавируса - зло и попытка превратить нас в мутантов. Я попросил друзей и знакомых поделиться, какие именно аргументы они слышали от противников прививок, и выделил самые популярные", - рассказал Александр Панчин, старший научный сотрудник сектора молекулярной эволюции Института проблем передачи информации имени Харкевича РАН, член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой. Ученый собрал научно подтвержденные факты, чтобы ответить на аргументы антипрививочников, и предоставил их для публикации в "РГ" - Неделе.

1. "Коронавируса не существует, вирус никто не выделил!"

Биологические вирусы - это генетический материал в оболочке, передающийся от клетки к клетке. Коронавирус SARS-CoV-2 имеет уникальный набор генов, который прочитан, опубликован и лежит в свободном доступе. Перепутать его гены с генами какого-нибудь другого вируса невозможно. В лабораториях по всему миру ученые анализируют генетические последовательности вирусов инфицированных людей. В международной базе данных GISAID находится уже 4 887 310 прочитанных геномов коронавируса SARS-CoV-2. Каждое такое прочтение подтверждает существование вируса в конкретном пациенте без малейших сомнений.

2. Масштабы пандемии преувеличены"

По данным worldometers, зарегистрировано более 5 млн смертей в результате COVID-19. Давайте сравним COVID-19 с туберкулезом и ВИЧ, например. Ежегодно туберкулез уносит 1,4 млн жизней, ВИЧ - 0,5-1 млн жизней. По-прежнему будете утверждать, что "опасность коронавируса преувеличена"?

3. "Мы и раньше болели коронавирусами"

Мы действительно и раньше болели коронавирусами. Но коронавирусы - большая группа вирусов, куда входят и безобидные, и очень опасные представители. Так, каждый десятый человек, зараженный вирусом атипичной пневмонии SARS, и каждый третий, зараженный вирусом ближневосточного респираторного синдрома MERS, умирают. Это тоже коронавирусы.

SARS-CoV-2 не настолько смертелен, но гораздо более заразен. Кроме того, у зараженного коронавирусом SARS-CoV-2 в 20 раз больше шансов умереть, чем у зараженного гриппом. А еще течение COVID-19 нередко заканчивается тяжелым постковидным синдромом. При этом вирус мутирует, и пока что в процессе эволюции он стал лишь опаснее.

4. "Среди медиков нет единого мнения относительно прививок"

Да, некоторые медики не советуют прививаться от COVID-19. О чем это говорит? О том, что с медицинским образованием в нашей стране все не очень хорошо. Просто имейте в виду: если врач отговаривает вас от вакцинации, значит, от него надо срочно уходить, а лучше - убегать. Доктор, придерживающийся принципов доказательной медицины, никогда не выступает против вакцин, прошедших клинические исследования. Кстати, недавно в Челябинске умер главврач гомеопатической клиники. Он активно выступал против вакцинации от коронавируса. Угадайте с одной попытки, отчего он умер.

От ВИЧ умирает 0,5-1 млн человек в год, а от "неопасного" COVID-19 - уже более 5 млн

5. "Вакцина может вызвать коронавирусную инфекцию"

В России есть несколько вакцин от коронавируса, но я советую выбирать "Спутник V". Она не содержит коронавирус. Коронавирус SARS-CoV-2 имеет почти три десятка генов. В вакцине же содержится только один - ген шиповидного S-белка. Этот ген выбран потому, что является мишенью для иммунной системы. Для создания вакцины физическое присутствие оригинального вируса в лаборатории не требуется. То есть заразиться коронавирусом от вакцины невозможно в принципе.

6. "Привитые заразны"

Сама прививка не вызывает инфекцию. Но ни одна вакцина не гарантирует, что человек не заболеет. Прививка снижает шанс заболеть и особенно снижает вероятность тяжелого течения болезни и смерти. Важно знать, что вероятность заразиться и тяжесть болезни зависят от количества вируса, которое получит человек при контакте с больным. И все же привитые могут быть заразными, поэтому им тоже следует соблюдать меры безопасности, в частности носить маски в местах скопления людей.

4,9 миллиона различных совокупностей генов коронавируса SARS-CoV-2 зарегистрировано в международной базе данных GISAID

7. "Если привитые могут болеть, то вакцины не имеют отношения к попыткам остановить пандемию"

Динамика пандемии зависит от довольно понятной величины: сколько человек в среднем заражает один инфицированный, пока он заразен. Если эта величина больше единицы, то мы будем иметь экспоненциальный рост заболеваемости. Если меньше единицы - спад. Снижение заболеваемости достигается разными методами: социальной дистанцией, ношением масок, удаленной работой, избеганием массовых скоплений людей, соблюдением правил гигиены и иммунизацией. Каждая мера и каждый человек вносит свой вклад.

8. "Мой знакомый привился, но все равно заболел"

Да, такое возможно. Особенно если знакомый привился совсем недавно или, наоборот, больше года назад и антител у него почти не осталось. Вероятнее всего, течение заболевания без прививки у него было бы гораздо хуже.

9. "Я не заболею, у меня иммунитет хороший"

Фраза "хороший иммунитет" несет мало смысла. Пока ваш организм не столкнется с конкретным вирусом или вакциной от него, антител или клеточного иммунитета от этого вируса не появится. После вакцинации или болезни ваша устойчивость к конкретному патогену значительно увеличится, но не изменится по отношению к другим патогенам.

Часто говорят, что лучшая защита от болезней - это здоровый образ жизни. Но бег трусцой, средиземноморская диета и качественный сон не обеспечат вас клеточным иммунитетом или антителами к коронавирусу. Важный момент: поедание БАДов, медитации и чистка кишечника от токсинов к ЗОЖ отношения не имеют. Никакого!

10. "Я не доверяю нашей вакцине. Вот западной я бы привился!"

Было бы замечательно, если бы в России появились вакцины от коронавируса от компаний Pfizer, Moderna, CanSino Biologics, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Но и наш "Спутник" разработан высококвалифицированными специалистами. Главный создатель вакцины Денис Логунов - уважаемый и цитируемый ученый. Ни в каких фальсификациях разработчики вакцины не замечены. При этом "Спутник" зарегистрирован в 70 странах.

Принцип всех одобренных векторных и мРНК-вакцин, включая и наш "Спутник", и западный Pfizer, очень похожий: некоторые клетки человека произведут поверхностный S-белок коронавируса SARS-CoV-2 и выставят его части на свою поверхность. Затем клетки иммунной системы распознают участки чужеродного белка и начнут активно делиться. Некоторые клетки произведут антитела против этого белка, некоторые станут клетками памяти и будут готовы бороться с полноценным вирусом в случае его появления.