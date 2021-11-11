События года 2021

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Текст: Алексей Рыбин

Бизнес подал заявки на льготные кредиты на 71 млрд рублей

Бизнес подал уже более 16,5 тысяч заявок на льготные кредиты на общую сумму 71 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат первого вице-премьера Андрея Белоусова.
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Такое количество заявок поступило всего за неделю работы программы ФОТ 3.0, по которой предоставляются кредиты для предпринимателей, наиболее пострадавших от мер борьбы с коронавирусом.

Всего по этой программе планируется выдать кредиты на сумму более 75,5 млрд рублей. Большая часть средств предназначена для микро- и малых предприятий.

"Выделенные государством субсидии на реализацию программы нацелены на сохранение рабочих мест и позволят бизнесу получить льготные кредиты под 3% годовых, а для уже выданных займов по программе ФОТ 3.0 первого этапа продлить период погашения с 6 месяцев до 1 года", - напомнили в секретариате первого вице-премьера.

Программу ФОТ 3.0 приняли для поддержания занятости на предприятиях, наиболее пострадавших от "коронавирусных" ограничений: гостиницах, санаториях, ресторанах, стоматологиях, музеях, кинотеатрах, фитнес-центрах, турагентствах и других.

Займ по ФОТ 3.0 можно получить на полтора года. Срок погашения кредита - с 6 до 12 месяцев. При этом в первые первые полгода не требуется платить ни проценты, ни основной долг. А после, в течение 12 месяцев, можно погашать займ равными долями по ставке в 3% годовых.