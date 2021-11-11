Мурашко: Каждый второй пожилой гражданин подвержен риску без вакцинации

Пожилые москвичи уже могут записаться на прививку от коронавируса. Фото: Сергей Михеев/РГ

В России чуть более половины людей пожилого возраста уже вакцинировались от коронавирусной инфекции. Так что пока каждый второй человек старшего возраста еще подвержен риску. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на IV Всероссийском форуме "Россия - территория заботы".

Он напомнил, что именно люди старшего возраста являются главной группой риска течения и развития осложнений при коронавирусе.

"И все еще каждый второй пожилой гражданин России рискует своей жизнью, потому что пока не вакцинировался", - отметил он, передает ТАСС.