У "Почты России" появилась роботизированная доставка

К компаниям, использующим роботизированную доставку, присоединилась "Почта России". На первом этапе 36 роверов "Яндекса" будут осуществлять доставку из 27 отделений в Москве. Стартовала доставка в московском районе Хамовники. Там роботы служат в четырех почтовых отделениях. В течение ноября будут подключены еще 23 отделения, расположенные около станций метро "Белорусская", "Сокол", "Аэропорт", "Цветной бульвар", в Раменках и в других районах. Радиус доставки - 2 километра, стоимость - 1 рубль.

Заказать доставку можно при помощи приложения "Почты России". Если пользователь находится в зоне покрытия, то после выбора доставки посылки до дома он увидит опцию с рободоставкой в интерфейсе мобильного приложения. После получения заявки сотрудники отделения положат посылку в робота и отправят его по указанному пользователем адресу. Статус доставки можно отслеживать в приложении. Когда робот доставит посылку к подъезду дома, пользователь получит уведомление. Далее ему придет проверочный код в SMS-сообщении, который нужно будет ввести в приложении, после чего робот откроет крышку, и посылку можно будет забрать.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе "Почты России", робот сможет доставить посылку весом до 15 кг, габариты которой не превышают 42х49х29 см. В противном случае посылка просто не поместится в отсек. О доставке иных типов отправлений вроде пенсий при помощи роботов пока речи не идет.

Робот способен ездить по городским тротуарам со скоростью около 5 км/ч, может работать летом и зимой в разных погодных условиях. На местности он ориентируется при помощи комплекта камер, датчиков и размещенного на его "крыше" лидара. За счет его "Ровер" может обходить препятствия, притом даже в темноте. Для ориентации в пространстве используются те же алгоритмы, что и в беспилотных автомобилях "Яндекса".

Важным аспектом доставки при помощи роботов является вопрос сохранности грузов. На рободоставку распространяются стандартные правила "Почты России" по возмещению ущерба. Но за роботами присматривают. "Если робот отклонится от заданного маршрута, об этом станет известно удаленному оператору, который сможет подключиться и посмотреть, что происходит. Кроме того, все данные о поездке робота сохраняются, поэтому можно восстановить полную картину событий. Крышка грузового контейнера надежно закрыта на замок, и открыть ее может только получатель посылки, используя мобильное приложение", - сообщили в пресс-службе компании.

Ранее беспилотные роботы "Яндекса" начали доставлять заказы из сетей супермаркетов в Москве. Аналогичный проект стартовал и в США, где роботы "Яндекса" доставляют еду в кампусах университетов совместно с сервисом доставки еды Grubhub. Grubhub обслуживает свыше 250 кампусов, в частности, например, сотрудничает с Бостонским университетом. Кроме того, "Яндекс" подписал соглашение с дубайским оператором торговых центров Majid Al Futtaim об использовании роверов компании для беспилотной доставки продуктов из сети супермаркетов сети Carrefour в ОАЭ с 2022 года . Dominos Pizza в США в 2021 году запустила в работу беспилотные мини-грузовики - доставщики пиццы. Беспилотной доставкой товаров также занимается американский стартап по производству автономных транспортных средств Nuro - осенью 2021 года компания смогла привлечь около $8,6 млрд для реализации проекта доставки онлайн-заказов в США роботами.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе "Яндекса", всего у компании сейчас более ста роботов, и парк их постоянно увеличивается. Выезжают роботы на улицу и перемещаются, руководствуясь правилами дорожного движения на тех же правах и с теми же обязанностями, как и любые другие участники движения. "Специального законодательства, регулирующего движения роботов, нет ни у нас, ни в США. Робот движется по тротуарам со скоростью, сравнимой со скоростью пешеходов. Он переезжает регулируемые перекрестки согласно сигналу светофора, а нерегулируемые - после того как убедится в безопасности маневра", - сообщили в "Яндексе".

По словам представителя экспертного центра "Движение без опасности" Елены Беллис, робот-доставщик является равноправным участником движения. А при движении по проезжей части он, как и низкоскоростная уборочная техника, препятствием не является. "При движении по проезжей части или парковке, в случае повреждения робота автомобилем, он, а точнее, его оператор - компания "Яндекс", по аналогии с другим автомобилем, является пострадавшей стороной. Если же робот совершит столкновение или наезд на другого участника дорожного движения, он будет виновником ДТП и будет нести за это ответственность", - сообщила Беллис (цитата по ТАСС).

В "Яндексе" отметили, что роботы совершили уже более 50 тысяч доставок, и пока попыток их хищения зафиксировано не было.