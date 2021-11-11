В Минпромторге рассказали, стоит ли ждать новых вакцин от COVID-19

В России ведется разработка до 10 новых вакцин от коронавирусной инфекции. Но в ближайшей перспективе новых препаратов ждать не стоит. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель главы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.

"Все разработки новых вакцин ведутся в стратегическом, спокойном режиме. Когда на рынке уже присутствуют четыре полноценные вакцины, масштабированные на крупносерийное производство, экономические перспективы такого рода разработок оценить сейчас достаточно сложно", - отметил он.

Но, по его словам, возможно могут появиться новые формы существующих вакцин.