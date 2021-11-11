В России создали робота для помощи онкобольным

Российские специалисты разработали робота, который поможет разгрузить сотрудников онкологических медучреждений. Первое устройство уже начало работу в Калужском областном клиническом онкологическом диспансере, сообщили "Российской газете" в компании-разработчике Promobot.

Робот способен измерять первичные показатели здоровья человека (количество сахара и кислорода в крови, объем легких, температуру), а также проводить скрининговый опрос пациента. Кроме того, "механический помощник" может выдавать справки и помогает заполнять документы.

"Робот значительно упрощает труд "живого" врача и освобождает время для более сложных задач, взяв на себя всю механическую работу по сбору данных пациента", - отметили разработчики.

Специально для онкодиспансера была создана уникальная лингвистическая база, необходимая для ответов на вопросы по медицинской тематике. Кроме того, разработчики интегрировали устройство с информационной системой "МИС" для автоматической передачи данных об измерениях с приборов робота.

Создатели робота отмечают, что в 2022-2023 годах такие же роботы могут появиться в онкодиспансерах Москвы, Санкт-Петербурга, Дагестана и других регионов.

"Сотрудничество с клиниками открывает возможности для отечественной робототехники. Пандемия COVID-19 доказала, что любое решение, способное снять нагрузку с докторов - это необходимая вещь для здравоохранения", - рассказал "РГ" директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.