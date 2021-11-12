Что в кино: худший Marvel, якутский герой, венгерская оккупация

"Вечные"

Фото: kinopoisk.ru

Развитие свежезапущенной Четвёртой фазы Киновселенной Marvel доверили Хлое Чжао, создательнице оскароносной полудокментальной инди-драмы "Земля кочевников". Выбор, что и говорить, интригующий. Только ничего хорошего из этой затеи не вышло, несмотря на традиционно "богатые" спецэффекты и целую кучу звёзд в касте - от Анджелины Джоли до Кита Харингтона.

Новая команда супергероев состоит из древних инопланетных сверхсуществ, чья миссия - спасать человечество от злобных тварей. При этом ведут они себя, как подростки в самый неспокойный период взросления. И всё это с фирменным марвеловским пафосом, разумеется. Уморительно. Рецензия - здесь.

"Тыгын Дархан"

Фото: kinopoisk.ru

В ограниченном прокате идёт якутская лента длиной два с половиной часа, рассказывающая о жизни реальной исторической фигуры, жившей на рубеже XVI-XVII веков. Тыгын Дархан стремился объединить разрозненные якутские племена и, по мнению некоторых историков, немало преуспел - причём успехи его пришлись как раз на начало освоения земель русскими.

Надо отдать должное авторам, несмотря на очевидный соблазн и скорбную конъюнктуру, лента не пропитана "антиколониальным" пафосом. Угроза с запада в лице "людей с огненными палками" упоминается пару раз как один из аргументов в пользу объединения, но в кадре мы их не видим ни разу. Сюжет целиком посвящён междоусобицам, раздиравшим Якутию. На широких якутских просторах хватало места и коварству, и предательствам, и зверствам, и страданиям, которые масштабное полотно и живописует. Пришлось Тыгыну Дархану, вознамерившемуся "железом и кровью" скрепить соплеменников, что и говорить, несладко.

Зрелище небезынтересное, к тому же основательно поставленное - в наличии аутентичные костюмы, грим и декорации. Да, "Тыгын" в целом, пожалуй, мог бы быть несколько короче, а батальные сцены (особенно финальная) - напротив, поразвёрнутее. Но не стоит проявлять излишнюю строгость к бюджетам регионального кино. Лучше порадоваться, что якутский кинематограф с каждым годом стабильно привлекает всё больше и больше внимания, работая в самых разных жанрах.

"Вкус жизни"

Фото: kinopoisk.ru

Одна из главных премьер четверга - новая лента Кристоффера Боэ, дважды лауреата Каннского фестиваля за "Реконструкцию" и режиссёра скандинуара "Мистериум. Журнал 64". По предпродажам "Вкус жизни" (в оригинале Smagen af sult - "Вкус голода") даже обошёл у нас такой явный хит, как "Ещё по одной" другого датчанина Томаса Винтерберга.

Не в последнюю очередь такое внимание привлёк исполнитель главной мужской роли - Николай Костер-Вальдау. Его герой - шеф-повар Карстен, мечтающий получить мишленовскую звёздочку. У него роскошный ресторан в Копенгагене, красавица-жена (Катрин Розенталь) и пара детишек. Но в какой-то момент всё оказывается на грани краха: одержимый любимым делом Карстен живёт только своей мечтой, а его супруга Мэгги ещё при знакомстве заявила, что хочет от жизни получить "всё". Нехитрый символ - яблочко, которое она игриво вкушает, разглагольствуя о первородном грехе - недвусмысленно намекает, чем невнимательность к жёнушке фанатичному перфекционисту Карстену может аукнуться.

По-настоящему центральным персонажем является Мэгги - со всеми своими переживаниями, метаниями и страданиями, пузырящимися на экране, пока муж самозабвенно гремит кастрюлями на кухне. Смотреть на очаровательную Розенталь, конечно, одно удовольствие, но вот сопереживать её персонажу зачастую не так-то просто - хотя сочувствие явно подразумевается.

В общем, лента не про вкус, а о любви. Любителям и особенно любительницам надрывных семейных драм мимо проходить точно не стоит. Рецензия - здесь.

"Естественный свет"

Фото: kinopoisk.ru

Венгерская военная драма об оккупации Советского Союза, получившая Серебряного медведя Берлинале за лучшую режиссуру. Камера почти неотрывно следует за капралом Шеметкой, глазами которого мы смотрим на тяжкие солдатские будни. В суровую пору - судя по всему, позднеосеннюю - они рыщут по вязким лесам в поисках партизан в окрестностях занятой его подразделением деревушки.

Однажды капралу пришло в голову запереть всех мирных жителей в сарае. У него на этот счёт, похоже, никаких задних мыслей не было - так, чисто административно-бытовая профилактическая акция. Сам Шеметка - мужик, судя по всему, неплохой и человеческий облик не потерявший. Но у его сослуживцев насчёт местного населения своё мнение. Так что нетрудно догадаться, к чему это всё ведёт.

Любопытный взгляд с той стороны на собственные "подвиги" во время Второй мировой - без особого, впрочем, разоблачительного натурализма, скорее - с растерянной грустью: неужели, мол, наши предки вот так могли?

"Проклятье Эбигейл"

Фото: kinopoisk.ru

Скромный британский хоррор с нескромными претензиями на атмосферность и актуальность.

1974 год, Лондон, из-за шахтёрских забастовок в городе постоянно отключают свет. Симпатичная и тихая девушка со смутным бэкграундом устраивается на работу медсестрой в городскую больницу. Деспотичная начальница сразу отправляет её на ночное дежурство - а со светом, напомним, напряжёнка. И сестричке приходится всматриваться в темноту, где обнаруживаются не только её глубинные страхи, но и потустороннее наследие здешней страшной тайны… которая в конце концов сводится к тривиальным злодействам патриархальных подлецов. Догадаться было нетрудно.

"Страшные истории для рассказа незнакомцам"

Фото: kinopoisk.ru

Ещё более унылое зрелище представляет собой другой хоррор, в оригинале именуемый Scare Us ("Напугай нас"), но в русской локализации не упускающий в очередной раз поспекулировать понятно на чём.

Тусовка начинающих авторов рассказов-ужастиков собираются в узком кругу почитать друг другу свои аляповатые страшилки, в то время как в городке царит страх из-за деятельности маньяка. Ну а после нескольких историй про чудовищ и убийц, забывающихся через секунду после окончания, представьте себе, объявляется тот самый маньяк. Уж не сочтите за спойлер.

"Ледяной демон"

Фото: kinopoisk.ru

Всё ещё в прокате - хоррор Ивана Капитонова, сценариста нескольких фильмов Святослава Подгаевского с однотипными названиями вроде "Барабашка. Ужас кошмарной тьмы", например. Теперь Капитонов с Подгаевским махнулись амплуа: последний выступил сопродюсером и сосценаристом режиссёрского дебюта старого товарища. От перемены мест ничего (не считая формулы для заголовков) не поменялось: это такой же невнятный мистический ужастик в стерильно-условном сеттинге, использующий для устрашения зрителя потрёпанный багаж изувеченных временем американских штампов.

Только тут ещё и с замахом на элементы семейной драмы и попыткой раскрыть модную тему домашнего насилия. Абсолютно провальной, конечно: история вернувшегося в семью мёртвого папаши не усыпит только самого стойкого, особенно учитывая, что всё действие разворачивается в кромешных потёмках.

Кстати, похожего на Пинхеда красавца-демона с постера на экране не ищите - его там нет.

"Поговори с ней"

Фото: kinopoisk.ru

Драма Педро Альмодовара, взявшая "Оскар" в 2003 году за лучший оригинальный сценарий. Двое мужчин ухаживают за своими возлюбленными, лежащими в коме. Общая беда незнакомцев сильно сближает, несмотря на то, что больше ничего общего у них нет. Сентиментальная идиллия прерывается трагическими событиями, одно из которых вдобавок имеет отчётливый гнусный запашок.

Но Альмодовар умудряется сохранять настроение умильной меланхолии до самого конца, нисколько не будучи за это порицаем. Впрочем, нет никакой уверенности, что теперь бы ему такую легкомысленность простили. Так или иначе, кино своеобразно само по себе, но многочисленные поклонники Альмодовара могут поумиляться вместе с ним.

Также в кино: обладатель Приза жюри Каннского фестиваля - "Память" Апитчатпона Вирасетакула с Тильдой Суинтон, российский триллер "Ряд 19", российская комедия "Друг на продажу", документалка "Джой: Американка в русском балете".

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