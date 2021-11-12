ВС подтвердил обязанность вернувшихся из-за границы россиян сдать тест на COVID

Россияне, вернувшиеся в страну из-за границы, обязаны сдать тест на коронавирус и находиться в самоизоляции до получения результата. Такое решение вынес Верховный суд РФ, который рассмотрел иск гражданина, оспаривающего соответствующий пункт постановления главного государственного санитарного врача РФ.

Это постановление обязывает россиян после возвращения из другой страны в течение трех дней сдать ПЦР-тест на коронавирус и до получения результатов соблюдать режим изоляции по месту жительства. В документе есть исключения для привитых или переболевших.

В иске гражданина указывалось, что соответствующее постановление ухудшает его положение по сравнению с соотечественниками, сделавшими прививку. В удовлетворении иска суд отказал, сообщает РИА Новости.