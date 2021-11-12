ВС подтвердил обязанность вернувшихся из-за границы россиян сдать тест на COVID

Новости

Захарова: Норвегия ведет скрытую милитаризацию Шпицбергена 14:00
Красный Крест отправляет помощь на белорусско-польскую границу 13:47
Песков оценил идею QR-кодов для людей с антителами 13:39
Умер сатирик Виктор Коклюшкин 13:33
Россельхознадзор запретил поставки яиц и цыплят из Германии 13:21
В Совфеде предложили учредить Международный лесной форум 13:15
В московском метро появилась лаунж-зона 13:14
Песков не подтвердил планы платного лечения непривитых от коронавируса 13:13
РКН сообщил о росте числа заблокированных сайтов с COVID-сертификатами 13:10
Какие права имеет покупатель во время распродаж 13:10
Мишустин: Москва может претендовать на проведение выставки "Экспо-2030" 13:08
ФСИН требует заменить условные исправительные работы Соболь реальными 13:05
Песков назвал условие ревакцинации Путина от коронавируса 13:03
В Чувашии внедрят QR-коды для переболевших COVID-19 13:00
Свердловский оперштаб рассмотрит возможность продажи алкоголя по QR-коду 12:45
Бывший совладелец подмосковного аэродрома арестован за дачу взятки 12:44
Часть МКАД перекрыли из-за пожара 12:39
Мишустин: Климатическая повестка не должна быть рычагом политического давления 12:35
Москвичей предупредили о ледяном дожде и 9-балльных пробках 12:09
Яндекс адаптировал такси для незрячих пользователей 12:00
В одном из домов в центре Москвы поймали ужа 11:53
В Беларуси "Спутник V" поступит в гражданский оборот к июню 2022 года 11:46
СМИ: Группа мигрантов прорвалась из Беларуси в Польшу 11:44
Эксперт объяснил низкую загрузку европейских хранилищ "Газпрома" 11:42
Оперштаб: В Москве выявлено 5183 новых случая COVID-19 11:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
"РГ" продолжает помогать семье незрячих астраханцев, ожидающих второго ребенка
"РГ" продолжает помогать семье незрячих астраханцев, ожидающих второго ребенка
12.11.2021 13:56
Рубрика: Происшествия

ВС подтвердил обязанность вернувшихся из-за границы россиян сдать тест на COVID

Текст: Александр Степанов
Россияне, вернувшиеся в страну из-за границы, обязаны сдать тест на коронавирус и находиться в самоизоляции до получения результата. Такое решение вынес Верховный суд РФ, который рассмотрел иск гражданина, оспаривающего соответствующий пункт постановления главного государственного санитарного врача РФ.
Голикова связала рост выявления коронавируса с расширением тестирования

Это постановление обязывает россиян после возвращения из другой страны в течение трех дней сдать ПЦР-тест на коронавирус и до получения результатов соблюдать режим изоляции по месту жительства. В документе есть исключения для привитых или переболевших.

В иске гражданина указывалось, что соответствующее постановление ухудшает его положение по сравнению с соотечественниками, сделавшими прививку. В удовлетворении иска суд отказал, сообщает РИА Новости.

Происшествия Правосудие Суд Общество Здоровье Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Постановления и разъяснения Верховного Суда РФ Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков назвал условие ревакцинации Путина от коронавируса
СМИ: Группа мигрантов прорвалась из Беларуси в Польшу
Умер сатирик Виктор Коклюшкин
СМИ: В Сеть слиты данные 500 тысяч купивших поддельные сертификаты россиян
За сутки в России подтверждено 40 124 случая COVID-19 в 85 регионах
Телефонные мошенники лишили профессора РГГУ денег, квартиры и дачи
Видеокамеры начнут ловить тех, кто выбрасывает мусор из окон автомобилей