Названо условие для получения QR-кода переболевшим COVID-19 бессимптомно

Граждане, болевшие коронавирусом бессимптомно, смогут получить QR-коды при наличии положительного ПЦР-теста. Об этом заявил председатель комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов, добавив, что таким образом эта категория не подпадет под ограничения после введения QR-кодов для доступа в общественные места и при пользовании воздушным и железнодорожным транспортом.

"У бессимптомно переболевших, у которых подтвержденный диагноз, проблем нет - они получат также QR-код, а бессимптомно переболевшие, не имеющие (положительного результата, - прим. "РГ") ПЦР, соответственно, QR-коды не получат", - цитирует "Интерфакс" слова Хубезова.

Вместе с тем парламентарий подчеркнул, что в инициативах о введении QR-кодов для доступа в общественные места и на транспорт пока нет речи о количестве антител, которые могут также стать основанием для получения QR-кодов. В этой связи он уточнил, что должна быть единая тест-система для определения антител. Поскольку пока не понятно, какое число антител считать достаточным для защиты от коронавируса.

Ранее правительство внесло в Госдуму пакет поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Для посещения этих мест гражданам нужно будет предъявлять QR-код о прививке, медотвод от вакцинации или подтверждение перенесенного коронавируса. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, могут воспользоваться отрицательным ПЦР-тестом. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.