Мурашко: В России выросли темпы вакцинации населения от коронавируса

За прошедшую неделю темпы вакцинации населения от коронавируса возросли на шесть процентов, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Всего за неделю вакцинировано более 3 миллионов 216 тысяч человек. Это хорошие темпы", - констатировал он на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

В наиболее критической группе - лица старше 60 лет - темпы вакцинации возросли значительнее, чем в целом среди взрослого населения. Прирост составил 14 процентов, заявил Мурашко.