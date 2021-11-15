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15.11.2021 11:46
Рубрика: Общество

Какие родники питают поисковое движение в России

Текст: Александр Емельяненков
В минувшие выходные в подмосковном парке "Патриот" на базе учебно-методического центра "Авангард" собрали со всей России организаторов и активистов-участников детских и молодежных поисковых отрядов.
Стать поисковиком можно только в поиске. Фото: Александр Емельяненков/РГ Стать поисковиком можно только в поиске. Фото: Александр Емельяненков/РГ
Стать поисковиком можно только в поиске. Фото: Александр Емельяненков/РГ

Как сообщили в центральном штабе "Поискового движения России", более 400 школьников, студентов, педагогов и наставников из 43 регионов страны собрались в Московской области, "чтобы обсудить актуальные вопросы организации работы детских и молодежных поисковых отрядов, презентовать методические разработки заочного этапа марафона "Живем в поиске", пройти "Тропу поисковика" и принять участие в тематических образовательных мастерских".

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по КБР
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- Мы давно хотели собраться большим составом, вместе со школьниками, студентами, педагогами - со всеми, кто живет в поиске! - призналась ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева, недавно ставшая депутатом Госдумы. - Мы ведем эту деятельность для себя, для тех семей, которым мы помогаем узнать о своих героях. Но самое главное - она для тех, которые смогли, которые выстояли, которые победили, которые смотрят на нас сверху, которые еще среди нас - для наших дорогих победителей. И это то, чем мы можем гордиться…

По словам Цунаевой, поисковики - особые, удивительные люди. И вдвойне важно, чтобы лучшие из них становились наставниками, передавали начинающим свой опыт и знания, а главное - свое отношение к делу, к сохранению памяти погибших защитников Отечества. Только так, из своего же родника, и может подпитываться, набирать силу любое широкое народное движение.

Фото: Александр Емельяненков/РГ

Сбор в Подмосковье - одно из ключевых мероприятий марафона "Живем в поиске", который проводит Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" при поддержке Министерства просвещения РФ. Вместе с представителями органов исполнительной власти собравшиеся в центре "Авангард" обсудили организационные, правовые и методические вопросы, связанные с работой детских и молодежных поисковых отрядов. Педагоги и наставники презентовали методические разработки, а школьники и студенты приняли участие в квест-игре по проектам "Поискового движения России".

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