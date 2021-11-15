"Вечные" стали лидером проката в России и СНГ по итогам выходных

Фильм режиссера Хлои Чжао ("Земля кочевников") "Вечные", неласково называемый критиками едва ли не худшим фильмом Marvel, между тем в первые выходные в России и СНГ показал лучшие кассовые сборы.

По предварительным неофициальным данным портала kinobusiness.com, фильм заработал 393,4 млн рублей, из них 218,6 млн рублей - за минувшие выходные.

На втором месте - Кощей. Начало с 29,6 млн рублей (105,1 млн общая сумма сборов), на третьем - семейный мультфильм о дружбе мальчика и не вполне полноценного би-бота "Неисправимый Рон" (23,3 мл рублей за выходные и 230,8 млн рублей сборов в России). Затем - "Не время умирать" и "Семейка Адамс: Горящий тур" с 19,1 млн и 16,3 млн рублей за выходные соответственно.