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"Вечные" стали лидером проката в России и СНГ по итогам выходных

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    15.11.2021, 15:55
Текст:   Анастасия Николаева

Фильм режиссера Хлои Чжао ("Земля кочевников") "Вечные", неласково называемый критиками едва ли не худшим фильмом Marvel, между тем в первые выходные в России и СНГ показал лучшие кассовые сборы.

Фото: kinopoisk.ru
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По предварительным неофициальным данным портала kinobusiness.com, фильм заработал 393,4 млн рублей, из них 218,6 млн рублей - за минувшие выходные.

На втором месте - Кощей. Начало с 29,6 млн рублей (105,1 млн общая сумма сборов), на третьем - семейный мультфильм о дружбе мальчика и не вполне полноценного би-бота "Неисправимый Рон" (23,3 мл рублей за выходные и 230,8 млн рублей сборов в России). Затем - "Не время умирать" и "Семейка Адамс: Горящий тур" с 19,1 млн и 16,3 млн рублей за выходные соответственно.

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