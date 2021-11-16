На Кубе намеченные на 15 ноября антиправительственные протесты не состоялись

Намеченные на 15 ноября антиправительственные протесты на Кубе не состоялись. Вместо этого кубинцы праздновали день основания Гаваны, впервые после длительного перерыва отводили детей в школы, а также встречали первые после официального открытия страны самолеты. О том, как провалилась очередная попытка организовать еще одну "цветную революцию", в репортаже корреспондента "РГ".

На Кубе 15 ноября ждали с особым волнением. И поводов для этого было несколько. В этот день за школьные парты вернулись учащиеся начальных классов, которые более полутора лет были вынуждены учиться в удаленном формате из-за пандемии (конечно, ни о каких онлайн-занятиях речи не шло: дети просто смотрели по государственному телевидению лекции преподавателей и вслед за их объяснениями выполняли задания). А еще в этот день Куба после длительного перерыва открыла границы: были окончательно отменены ограничения на авиасообщение, возобновили работу многие аэропорты в стране.

Но для многих главным событием дня должно было стать отнюдь не это. Именно на 15 ноября по всей стране были назначены антиправительственные манифестации - дело для коммунистической Кубы практически невообразимое. И готовиться к ним их лидеры стали заранее…

Начало конца

Долгое время говорить о каких-либо протестах на Кубе не приходилось. Но вот 11 июля стихийные манифестации вспыхнули в небольшом городке Сан-Антонио-де-лос-Баньос, а затем отдельные акции вспыхнули и в других городах Кубы. Впрочем, куда больший эффект получился вокруг Кубы, нежели внутри. Дело в том, что кому-то было очень выгодно голодный бунт представить в качестве политического процесса.

А ведь люди вышли на улицы совсем по другому поводу: они просто устали. Устали от постоянных отключений электричества (в условиях Кубы это означает, например, в летнюю 40-градусную жару обходиться без кондиционера), устали от очередей, устали от непрекращающихся строгих карантинных ограничений. Да и вообще летом обычно оптимистичная Куба была удивительно пессимистична: пандемии не было видно ни конца, ни края. Заболеваемость COVID-19 была на пике, а в эффективность буксующей на том момент кампании массовой вакцинации от коронавируса постепенно стали верить все меньше. Перспективы скоро возвращения к нормальной жизни были туманны…

Ситуация быстро успокоилась за несколько дней. Наиболее рьяных зачинщиков беспорядков и вандалов арестовали, жизнь пошла своих чередом. Но произошедшим событиям на Западе придали такой резонанс, что все тот же кто-то увидел в них потенциал. Как по мановению волшебной палочки после события 11 июля на просторах социальной сети Facebook создается закрытое сообщество "Архипелаг". Закрытое - видимо, для того, чтобы повысить в нему интерес. В нем начинается обсуждение планов по борьбе с ненавистным режимом. Вскоре появляется призыв о проведении общенациональной манифестации 20 ноября, которую организаторы вскоре переносят на 15 ноября (ведь на 18-20 ноября в стране оказались назначены военные учения Революционных вооруженных сил Кубы).

Вскоре выясняется, кто именно стоит за сообществом "Архипелаг". Лидером антиправительственного движения становится кубинский драматург Юниор Гарсия. Воспитанник, к слову сказать, государственной кубинской театральной школы. Гарсия - выпускник Национальной школы искусств Кубы. Впервые он публично "засветился" в качестве оппозиционера в прошлом году, когда произошла размолвка молодых кубинских артистов с местным министерством культуры. Некоторые из деятелей искусств тогда даже объявили голодовку (которую по странному стечению обстоятельств они объявляли и прекращали с завидной регулярностью) в знак протеста из-за якобы невозможности самовыражения. 39-летний драматург принимал участие в попытках диалога с властями, которые, впрочем, ни к чему не привели.

И вот теперь Гарсия оказался на передовой борьбы с кубинским режимом. Молодой популярный интеллектуал и артист, требовавший сначала лишь свободы самовыражения, но не услышанный властями и теперь противостоящий им… Красивая история могла бы получиться.

Но тут начали всплывать малоприятные подробности, подрывающие веру в благочестивость его намерений. Оказалось, что артист участвовал в ряде мероприятий, организованных за рубежом на деньги Агентства США по международному развитию (USAID). Весьма далеких от театральной сцены, надо сказать. Например, в 2018 году в Аргентине драматург был на семинаре с любопытным названием "Время перемен и роль Вооруженных сил Кубы", проводимого спонсируемым USAID Центром демократизации Латинской Америки.

Старые методички

Лидер выбран, план намечен. Как по мановению волшебной палочки запустился разработанный давно маховик свержения неугодных режимов. Высокие должностные лица в США по мере приближения к 15 ноября начали требовать от кубинских властей разрешить проведение антиправительственного марша. Когда же стало понятно, что акция останется несогласованной, стали звучать призывы к кубинцам выходить на улицы, несмотря на запрет. Разумеется, о неминуемых последствиях кубинцев никто не предупреждал…

Готовились к возможным провокациям и кубинские власти: наиболее рьяных организаторов несогласованной акции регулярно вызывали на допросы, где популярно разъясняли ее незаконный характер и говорили о возможных последствиях.

Юниор Гарсия тем временем наслаждался свалившейся на него популярностью, раздавая высокопарные интервью и обещая непреклонную борьбу. В итоге за несколько дней идейный вдохновитель демонстраций объявил, что 15 ноября он никуда не пойдет, а вместо этого проведет одиночную акцию протеста накануне. Драматург придумал новую постановку: он планировал пройти по улицам Гаваны с белой розой в руке (весьма символично, что продающиеся на Кубе белые розы в большинстве своем импортированные).

Как бы то ни было, не удалось у Гарсии пройти по столичным улицам и 14 ноября. Как минимум, из окна своей квартиры с розой в одной руке другой он продемонстрировал находящимся рядом фотокорреспондентам табличку, на которой написал, что его дом заблокирован. Вскоре его окно, а вместе с ним и сам организатор протестов, и вовсе скрылись из виду: оно оказалось завешено большим кубинским флагом, спущенным с крыши. На Кубе театральные постановки - удел не только лишь драматургов.

Не до протестов

Протест без лидера явно был обречен на провал. Неизвестно, насколько присутствие Гарсии способно было бы вывести кубинцев на улицы, но совершенно точно 15 ноября завершилось без малейшего намека на уличные протестные акции. На улицах Гаваны лишь незначительно увеличилось число патрулирующих правоохранителей, что, впрочем, могло быть связано с первым днем школьных занятий. Целый день работали интернет и мобильная связь - верный признак того, что ситуация в стране спокойная.

Гавана, как и вся Куба, были заняты совершенно другим. Остров Свободы постепенно возвращается к нормальной жизни. Сейчас здесь все в предвкушении массового появления туристов не только в курортных зонах вроде Варадеро, но и просто на улицах колоритных кубинских городов. Ведь это значит, что путешественникам можно будет продать сигары, провести для них экскурсию, покатать на ретро-автомобиле, покормить в ресторане своего родственника, спеть для них песню - такой позабытый за время пандемии заработок кубинцы очень ждут. Совершенно очевидно, что оппозиционные демонстрации, столкновения с полицией и погромы не поспособствуют приезду зарубежных гостей.

Значит ли это, что с провалившимися на этот раз протестами на Кубе покончено? Вряд ли. Гавана все так же не дает покоя очень влиятельной кубинской диаспоре, прочно осевшей во Флориде, всеми силами продвигающей антикоммунистическую повестку. А это значит, что вскоре снова появятся всевозможные драматурги и артисты, по странному стечению обстоятельств посещавшие американские курсы USAID, будут новые санкции против Гаваны и новые угрозы…

Но это потом. А пока кубинцы смакуют возвращение к нормальной жизни. Забитая по вечерам гаванская набережная Малекон тому наглядное подтверждение.