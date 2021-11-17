Попова: Кабмин изучит выдачу QR-кодов по уровню антител к коронавирусу

В правительстве РФ рассматривается возможность выдачи QR-кода в зависимости от уровня антител к коронавирусу, однако никаких решений на этот счет пока не принято. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"По антителам вопрос значимый, и он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения, - цитирует Попову "Интерфакс". - Мы понимаем, как это можно сделать, но здесь нельзя ошибиться, и поэтому это решение должно быть очень взвешенным. Пока оно не будет проработано со всех сторон, оно, конечно же, не будет озвучено".

На сегодняшний день QR-код граждане могут получить после вакцинации от коронавируса или после того, как официально переболели им, то есть во время болезни сдали тест и получили положительный результат. В случае если заболевание прошло в бессимптомной форме и человек не знал о нем, но впоследствии обнаружил в анализе крови антитела IgG к COVID-19, то QR-код он сможет получить только после прививки.

Сейчас законопроект о QR-кодах вакцинированных или переболевших находится на рассмотрении в Госдуме. Он предполагает, что региональные власти в случае необходимости смогут вводить требование предъявлять код в общественных местах и на транспорте с 1 февраля следующего года. При этом на данный момент в некоторых регионах эти требования уже реализованы.