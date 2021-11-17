Попова пояснила, зачем пациентов с ОРВИ будут тестировать на ковид

В ближайшие три месяца в регионы поступит достаточное количество экспресс-тестов для тестирования на коронавирус граждан с симптомами ОРВИ. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она пояснила, что пациентов с респираторными заболеваниями проверять на COVID-19 теперь будут в обязательном порядке. Это важно, потому что нет специальных клинических проявлений для гриппа, парагриппа, ковида. При каждом диагнозе у пациентов может подниматься температура, болеть голова, появляться насморк. Но принцип лечения этих заболеваний диаметрально противоположен. При коронавирусе, например, нужно сразу назначать антикоугулянты - лекарства препятствующие тромбообразованию, что ни в коем случае нельзя делать при гриппе.

"Уверена, что тестирование позволит гораздо быстрее выявлять инфицированных людей с клиникой, своевременно принимать необходимые меры, правильно лечить людей", - заключила Попова.