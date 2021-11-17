Ученые выяснили, как получить супериммунитет к коронавирусу

Люди, которые переболели коронавирусной инфекцией, а затем через полгода привились однокомпонентной вакциной, получили наиболее стойкий гибридный иммунитет с широким спектром антител. К такому выводу пришли ученые, говорится в публикациях в журнале The Lancet и на медицинском портале medRxiv.

Из них следует, что если человек не болел COVID-19, но привился двухкомпонентной вакциной, то антитела у него тоже вырабатываются, однако у ранее переболевших их будет больше за счет памяти так называемых B-клеток, которые запускают синтез антител при повторном инфицировании. Таких людей можно назвать обладателями супериммунитета к ковиду.

Гибридный иммунитет, который возникает после болезни и вакцинации, поможет человеку эффективнее бороться с новыми штаммами коронавируса, однако чтобы сохранить защиту организма на высоком уровне, делать прививку необходимо систематически, иначе уровень антител упадет. Вакцинация только усилит иммунитет и не принесет никакого вреда, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Nature.

Примечательно, что тем, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, действительно достаточно одной дозы вакцины для выработки необходимого числа антител, в то время как не контактировавшим ранее с COVID-19 людям следует выбрать двухкомпонентную вакцину, чтобы достичь того же эффекта.

Временные методические рекомендации Минздрава РФ предусматривают, что переболевшие коронавирусом граждане могут привиться "Спутником Лайт", то есть однокомпонентной вакциной, а тем, кто ранее не болел, разрешено ставить двухкомпонентный "Спутник V". Рекомендуемый срок, по истечении которого стоит ревакцинироваться - не менее полугода.