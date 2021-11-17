Ученый отвечает на самые расхожие домыслы о "Спутнике V"

"РГ" - Неделя продолжает публиковать научно подтвержденные факты, которые отвечают на самые расхожие "аргументы" антипрививочников. Своим мнением поделился старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича, член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин.

1. "Вакцину сделали слишком быстро"

Прелесть векторных и мРНК-вакцин в том, что в них легко заменить ген, который они доставляют. Поэтому, как только в Китае были прочитаны и опубликованы генные последовательности вируса SARS-CoV-2, ученые во всем мире сразу приступили к работе, даже не имея на руках вируса. Такие вакцины создаются на основе более ранних разработок. Это как конструктор, в котором несложно поменять детали.

Сложнее провести клинические испытания и наладить массовое производство. С первым, увы, помогает скорость распространения инфекции. Несложно набрать достаточную статистку случаев заражения. А массовое производство вакцин удалось наладить благодаря серьезным финансовым вложениям.

2. "Вакцина меня генетически модифицирует!"

Аденовирусы не встраивают свой генетический материал в хромосомы клеток, которые они инфицируют. Поэтому и в случае вакцинации такого ожидать не приходится. В любом случае наиболее вероятная судьба клеток, производящих белок коронавируса, - последующая гибель. Это не страшно, ведь мышечные клетки гибнут регулярно, в том числе и при мышечных нагрузках. И легко восстанавливаются.

Если кто-то опасается, что векторная вакцина может генетически модифицировать человека, он должен понимать, что любой вирус, вызывающий даже самую легкую простуду, заставляет наши клетки производить чужеродные белки. Иными словами, реальные вирусы "модифицируют" нас куда сильнее, чем вакцина.

3. "Нельзя прививаться во время эпидемии"

Все ровно наоборот. Что такое эпидемия для отдельного человека? Это повышенная вероятность заболеть. Поэтому в эпидемию особенно важно прививаться. Если эпидемия закончится, то смысла прививаться будет меньше, ведь вероятность заразиться будет не так высока. При этом чем больше людей вакцинируется, тем больше вероятность того, что эпидемия закончится, и тем меньше будет смертей и инвалидностей. Хотите меньше жертв? Пожалуйста, привейтесь "Спутником".

4. "У вакцины могут быть неизвестные эффекты в будущем"

Маловероятно, что долгосрочные или краткосрочные эффекты вакцинации будут превышать таковые от обычной аденовирусной инфекции.

В то же время есть вполне реальные опасения о неизвестных эффектах в будущем от самого COVID-19. Многие люди уже столкнулись с длительными постковидными симптомами. Коронавирус SARS-CoV-2 проникает в клетки через рецепторы, которые встречаются не только в клетках легочного эпителия, но и в некоторых отделах кишечника, в сердце, почках, поджелудочной железе, в мужских и женских половых органах. Так что и проблем с фертильностью я бы скорее ожидал от COVID-19, а не от вакцины.

5. "Третья фаза клинических исследований вакцины "Спутник V" не пройдена"

В журнале The Lancet опубликованы промежуточные данные третьей фазы клинических исследований вакцины на выборке более 20 тысяч человек. И хотя исследования могут продолжаться еще долго, это никак не изменит того факта, что привитые люди болеют значительно реже. Причем результаты для "Спутника" похожи на результаты по другим вакцинам, произведенным в других странах. Я решил привиться вакциной "Спутник" до этой публикации, потому что ранее в журнале The Lancet появились впечатляющие результаты по эффективности векторной вакцины от CanSino Biologics, очень похожей на "Спутник V".

6. "Статья про "Спутник" в The Lancet содержит ошибки и/или сфабрикована"

Действительно, статья про "Спутник" в The Lancet подвергалась критике. Но потом там же был опубликован ответ авторов. Когда появляются доказательства ошибок или подлога в статье в научном журнале такого уровня, статью обычно отзывают. Например, The Lancet отозвал статью, авторы которой необоснованно связывали прививки против кори, краснухи и свинки с развитием аутизма. Статья про вакцину "Спутник" не отозвана. Кроме того, есть и другие статьи об эффективности этой вакцины.

7. "Вакцина "Спутник V" содержит трис, а его запрещено вводить даже животным!"

Трис - это распространенный в молекулярной биологии раствор. Его используют не только в "Спутнике", но и, например, в вакцине Moderna. Его используют в медицине при лечении метаболического ацидоза (причем в гораздо большем количестве, чем он содержится в вакцинах). Слухи об опасности триса взялись, скорее всего, из подписи к техническому трису, который предназначен для использования в лабораториях. Как, например, существует технический спирт, который не распивают во время застолий.

8. "Я не хочу прививаться каждые полгода"

Исследования показывают, что иммунитет к коронавирусу со временем падает. А ревакцинация может существенно снизить риск заражения на фоне двух уже имевшихся доз. Что будет дальше, неизвестно: наука движется вперед и, возможно, предложит новые, еще более эффективные вакцины и лекарства. Возможно, пандемия закончится. Но ее надо пережить. И постараться остаться здоровым.

9. "Это личное дело каждого. Если хотите, колитесь, а меня оставьте в покое"

Увы, это не совсем так. Для победы над пандемией нам нужно достичь популяционного иммунитета. Сделать так, чтобы один человек заражал менее одного человека. Это возможно, только если будет проведена массовая вакцинация или если большинство людей переболеет (что приведет к массовым смертям и инвалидностям). Детей пока у нас нельзя прививать от COVID-19, но, надеюсь, в будущем это изменится. С учетом того, что иммунитет к SARS-CoV-2 со временем ослабевает, желательно, чтобы массовая вакцинация проходила в сжатые сроки. Отказываясь от прививки, вы повышаете риск не только собственной смерти, но и смерти родных, близких и друзей. А также оттягиваете момент, когда мы сможем забыть об этой пандемии как о страшном сне.

10. "Сторонники вакцин куплены"

Я не могу говорить за всех, но скажу за себя. Я никогда не получал денег от государства или от производителей вакцин за подобные посты или лекции. Ну и представьте, сколько людей нужно купить! По векторным и мРНК-вакцинам уже есть сотни научных публикаций. По вакцине "Спутник" есть данные, подтверждающие ее качество, полученные не только в России, но и в Аргентине, Сан-Марино и других странах.