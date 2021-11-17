Врачи смогут получить прибавку за привитых от COVID-19

Двести рублей сможет получить врач, если его пациент прошел вакцинацию от COVID-19. Проект постановления правительства о стимулировании врачей денежными выплатами проходит общественное обсуждение.

Выплату будут получать медработники, которые консультировали пациентов перед прививкой, проводили медосмотр до и после вакцинации, а также вводили препарат. Если один человек выполнял сразу несколько задач, то выплаты будут суммироваться. Совокупный размер выплаты за вакцинацию каждого пациента двукомпонентной вакциной составит 200 рублей. Она включает 60 рублей за консультацию и выписанное направление на прививку, 40 рублей за каждый осмотр пациента до и после введения вакцины - сначала первого, а затем второго компонента, 30 рублей - за каждый сделанный укол.

Если вакцинация проводится однокомпонентным препаратом, то за консультацию пациента и выписанное направление на прививку врачу выплатят 90 рублей, за осмотр до и после вакцинации - 60 рублей, за введение вакцины - 50 рублей. Деньги будут начисляться при условии, что об этом есть запись в медицинской учетной документации.

По проекту постановления, выплаты за каждого привитого получат все врачи, которые проводили вакцинацию с 23 августа до 31 декабря 2021 года. Врачам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях, выплаты будут начисляться с учетом повышающего коэффициента. Суммы выплат должны учитываться при расчете средней зарплаты для начисления отпускных или компенсации за них.

Вакцинацию от коронавируса прошли почти 58 млн россиян, следует из данных стопкоронавирус.рф, а с учетом тех, кто привился хотя бы одним компонентом препарата, - более 63 млн.