Минцифры ограничит проверку QR-кодов официальным приложением госуслуг

Проверять QR-коды вакцинированных и переболевших коронавирусом россиян будут через официальное приложение "Госуслуги СТОП Коронавирус", а возможность проверки через другие приложения будет недействительной. О таких планах рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Скорее всего, мы все-таки с учетом того, что у нас большое количество фишинговых сайтов появилось, которые "генерят" условно фейковые QR-коды, то мы сейчас рассматриваем возможность ограничить возможность чтения QR-кодов только нашим приложением. Как раньше не будет, когда вы просто с камеры могли [проверить]", - цитирует Шадаева "Интерфакс".

По словам министра, на случай введения QR-кодов на федеральном уровне у ведомства Шадаева есть "целый набор мер", который не потребует введения новых мощностей.

12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта, которые регулируют введение QR-кодов вакцинированных или переболевших COVID-19 на территории России с 1 февраля 2022 года. До этого власти объявили переходный период, в течение которого код можно заменить на отрицательный ПЦР-тест. Предполагается, что коды понадобятся при посещении общественных мест (ресторанов, кафе, мероприятий с большим числом людей и т.д.) и на транспорте (речь о международных и междугородных перевозках и полетах).