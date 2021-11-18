В Минцифры рассказали, что нужно, чтобы распечатать QR-код в МФЦ

Граждане, не зарегистрированные по каким-то причинам на портале Госуслуг, смогут распечатать QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании, обратившись в МФЦ. В Минцифры объяснили, как это происходит и какие документы потребуется предъявить.

QR-коды будут распечатываться сотрудниками МФЦ на основании данных из информационных систем Минздрава России. Это централизованно собираемая информация о вакцинации от COVID-19 либо перенесенном заболевании. Такой доступ организован через специализированное автоматизированное рабочее место сотрудника МФЦ по формированию сертификатов COVID-19 на Госуслугах, уточнили в Минцифры

Сертификат в распечатанном виде представляет собой документ с QR-кодом, в нем указана фамилия владельца и срок действия кода. Никаких медицинских данных в бумагу не вносят.

За услугой могут обратиться как граждане России, так и люди, имеющие вид на жительство в России или иной документ, разрешающий им проживать в стране.

Для того чтобы получить сертификат от заявителя, потребуется приложить к заявлению следующие документы:

· паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (важно, чтобы это был тот же документ, который человек предъявлял, оформляя вакцинацию или медицинскую помощь);

· СНИЛС (при наличии);

· документы, подтверждающие право действовать от имени заявителя;

· загранпаспорт (в случае, если заявителю требуется экземпляр сертификата на английском языке)

· полис ОМС (при наличии).