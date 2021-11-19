Минцифры предлагает ввести в законодательство понятие "гособлака"

"Введение в правовое поле определения гособлака позволит обеспечить совершенствование правового и технологического регулирования, в том числе направленного на повышение уровня защиты и доступности данных", - говорится в пояснительной записке к документу.

Минцифры определяет "гособлако" как совокупность унифицированных облачных услуг, оказываемых независимыми поставщиками. Государственная единая облачная платформа, указано в документе, управляется государственной информационной системой управления распределенной информационно-коммуникационной инфраструктурой. Она предназначена для размещения и функционирования информационных систем и ресурсов госорганов.

Идея создания "гособлака", которое должно стать агрегатором имеющихся инфосистем госорганов, появилась еще в 2015 году. В тот момент правительство РФ утвердило соответствующую концепцию. В пилотном проекте, стартовавшем два года назад, помимо Минцифры участвовали Минтруд, Минюст, Ростехнадзор, Росимущество, Федеральная таможенная служба и Фонд социального страхования. В апреле появилась информация о расширении эксперимента до конца 2022 года.

В Минцифре отмечают, что эксперимент уже показал положительное влияние использования "госаблака" в деятельности федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов. В частности, повысилась надежность, отказоустойчивость и катастрофоустойчивость в работе информационных систем, указано в пояснительной записке.

Перевод госсистем в облачную платформу призван сэкономить ресурсы на обслуживание ведомствами собственной IT-инфраструктуры. В будущем "гособлако" должно стать фундаментом для развития электронного правительства и обеспечивать безопасность данных, в том числе за счет использования российского софта.