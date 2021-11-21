Прививка от гриппа не снизит эффективность вакцинации от коронавируса

Вакцинация от гриппа не уменьшит количество антител к коронавирусу, считает доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов.

По его словам, иммунная система человека избирательно отвечает на антигены, которые попадают в организм. Речь идет либо о непосредственно проникающих в организм вирусах, либо о вакцинации - искусственно введенных возбудителях. "Прививка от коронавирусной инфекции не помеха вакцинации против гриппа", - приводит слова ученого агентство ТАСС.

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова подчеркнула, что иммунная система работает совершенно автономно в отношении каждой отдельной инфекции. "На каждый антиген наш организм работает автономно", - говорит инфекционист. Поэтому вакцинация от одного возбудителя не снизит эффективность вакцинации от другого.

Ранее Минздрав одобрил одновременное введение вакцины "Спутник Лайт" и вакцины против гриппа. Изменения внесены в инструкцию к "Спутнику Лайт". Там отмечается, что взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности - как вакцины "Спутник Лайт", так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении. Но при этом смешивать разные вакцины в одном шприце нельзя.

В нынешнем сезоне применяются вакцины, которые защищают как от трех вариантов гриппа, так и от четырех. Иммунитет к гриппу формируется в течении двух недель после прививки.