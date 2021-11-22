В Центре Гамалеи рассказали о разработке лекарств от коронавируса

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи занимается разработкой лекарств от COVID-19 по двум направлениям. Об этом рассказал заместитель директора учреждения Денис Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, первое направление связано с моноклональными антителами. Препарат находится в высокой степени готовности. "Показали в экспериментах на трансгенных животных, что он обеспечивает стопроцентную защиту", - цитирует РИА Новости. Логунов отметил, что в ближайшее время начнутся клинические исследования данного препарата. "Я надеюсь, что это будет в январе месяце, мы получим разрешение", - отметил он.

Второе направление, которое пока находится в начальной стадии, - это химические вещества. Специалисты центра провели первичный скрининг, и обнаружили соединения-лидеры, которые будут оптимизироваться и испытываться уже в экспериментах на животных. В этом случае потребуется больше времени, чем при создании препарата на основе моноклональных антител. Логунов надеется, что препарат сможет получить регистрацию к концу 2022 года.

Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко сообщил, что волна заболеваемости COVID-19 в России начала отступать. Назвать точную дату окончания этой волны распространения коронавирусной инфекции невозможно, но если наметившаяся тенденция сохранится в течение одной или двух недель, то можно будет сделать вывод об улучшении ситуации.