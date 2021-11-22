ВОЗ рекомендовала использовать российскую тест-систему на COVID-19 в качестве эталона

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала использовать российскую тест-систему AmpliTest ("АмплиТест") в качестве эталонного метода для выявления коронавирусной инфекции. Эта тест-система разработана в ФМБА.

"Испытания тест-системы были организованы Институтом Микробиологии имени Роберта Коха. На основании результатов, полученных в ходе тренинга экспертом Института Кристиной Доминго-Карраско, было предложено использовать тест-систему ЦСП (Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровья) ФМБА России в качестве эталонного метода для выявления случаев SARS-CoV-2", - говорится в сообщении пресс-службы ФМБА.

Глава ФМБА Вероника Скворцова отметила, что испытания показали, что тесты, разработанные учеными ФМБА, отличаются высокой чувствительностью и специфичностью.

"По итогам испытаний были сделаны выводы о том, что наборы производства ЦСП ФМБА России имеют лучшую результативность в образцах с более низкой вирусной нагрузкой, поэтому обеспечивают более высокую чувствительность и более высокую дискриминативную способность для обнаружения отрицательных и слабоположительных образцов", - цитирует Скворцову в своем сообщении пресс-служба ФМБА.

AmpliTest является тест-системой, которая позволяет выявлять наиболее значимые генетические линии вируса коронавирусной инфекции. По данным ФМБА, тест-система позволяет выявить РНК коронавируса даже в инкубационном периоде и у бессимптомных носителей, уточняют в агентстве.

Сегодня же главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова сообщила, что в настоящее время при тестировании пациентов с подозрением на COVID-19 (то есть в самом начале заболевания) ПЦР-диагностика дает положительный результат (указывает на наличие коронавируса) только в 30% случаев, и только примерно через неделю после начала инфекционного процесса точность ПЦР-тестирования приближается к 80%.