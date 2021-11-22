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22.11.2021 05:19
Рубрика: Общество

Врач: Более выраженное снижение заболеваемости COVID-19 увидим в декабре

Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

В середине декабря эпидемиологическая ситуация в России улучшится. Речь идет о COVID-19. "Мы увидим более выраженное снижение заболеваемости, где-то около месяца сейчас будет стабилизация процесса, потом снижение", - прогнозирует инфекционист Евгений Тимаков (цитата по ТАСС).

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Правда, он оговорился, что благоприятное развитие событий возможно только в случае, если продолжать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. "Тогда Новый год мы встретим нормально", - говорит врач. Те ограничения, которые есть, не помешают россиянам полноценно провести праздники, уверен Тимаков.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что заболеваемость коронавирусом в России начнет снижаться в начале декабря. По словам иммунолога, накопится коллективный иммунитет к штамму "дельта", в том числе за счет переболевших в скрытой форме. "Мы увидим свет в конце тоннеля", - считает Жемчугов.

А дальнейшие прогнозы можно будет делать только с учетом более точных данных. В частности, надо определить, какой процент граждан имеет антитела к SARS-CoV-2.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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