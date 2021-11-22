Врачи пояснили, когда ПЦР-тест может не показать коронавирус

Только у 20% пациентов с коронавирусом в первые трое суток с момента заражения COVID-19 ПЦР-тест бывает положительным. Наиболее достоверный результат анализа, то есть с точностью свыше 80%, получается на 3-8 сутки с момента инфицирования. Об этом рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Елена Малинникова на круглом столе в АиФ.

"Ложноотрицательные результаты пропорциональны времени инфицирования. Мы это видим по числу людей, у которых в дальнейшем выявляются антитела: когда человек перенес инфекцию, но ПЦР у него был отрицательным ", - сказала она.

По словам Малинниковой, в конце заболевания, когда человек почти выздоровел, тест тоже может не показать COVID-19, несмотря на то, что вирус в организме в этот период еще сохраняется.

При этом, согласно последнему исследованию Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева, в среднем сегодня коронавирус подтверждается у каждого третьего пациента с симптомами ОРВИ. Цифры озвучила директор медицинского института Лариса Балыкова.