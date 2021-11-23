Эксперт рассказала, как защититься от кражи денег при оплате смартфоном

Дополнительная проверка, которую запрашивают некоторые системы при оплате смартфоном, помогает защититься от мошенников, рассказала консультант центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Анастасия Новожилова.

Она считает, что больше всего нужно бояться утечки данных банковской карты злоумышленникам. В мобильных устройствах при добавлении карты формируется уникальная комбинация цифр, которая потом используется для совершения операций, а реальные данные карты не передаются. Но в теории есть способы, позволяющие получить мошенникам списать деньги.

Так, списание может произойти, если преступники перехватят данные в момент оплаты или поднесут POS-терминал к телефону жертвы. Как отметила Новожилова, на практике это трудно и затратно. К тому же, списывать средства можно только маленькими суммами, а некоторые системы требует дополнительной аутентификации с помощью биометрии для снятия денег.

Опаснее ситуация, когда злоумышленник крадет телефон. Чтобы в таком случае избежать кражи денег, нужно установить на смартфоне надежный пароль и всегда держать устройство заблокированным. Функцию NFC рекомендуется включать перед оплатой, а потом сразу выключать.

В случае потери телефона, как рассказала эксперт в беседе с агентством "Прайм", необходимо удалить с него данные карт с помощью сервиса для поиска потерянных устройств. Также она рекомендовала использовать биометрические способы аутентификации и держать в секрете данные карты и пароли.