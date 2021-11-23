События года 2021

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Текст: Евгения Думанская

Эксперт рассказала, как защититься от кражи денег при оплате смартфоном

Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Дополнительная проверка, которую запрашивают некоторые системы при оплате смартфоном, помогает защититься от мошенников, рассказала консультант центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Анастасия Новожилова.

Фото: iStock
Названы три наиболее популярные схемы работы мошенников

Она считает, что больше всего нужно бояться утечки данных банковской карты злоумышленникам. В мобильных устройствах при добавлении карты формируется уникальная комбинация цифр, которая потом используется для совершения операций, а реальные данные карты не передаются. Но в теории есть способы, позволяющие получить мошенникам списать деньги.

Так, списание может произойти, если преступники перехватят данные в момент оплаты или поднесут POS-терминал к телефону жертвы. Как отметила Новожилова, на практике это трудно и затратно. К тому же, списывать средства можно только маленькими суммами, а некоторые системы требует дополнительной аутентификации с помощью биометрии для снятия денег.

Опаснее ситуация, когда злоумышленник крадет телефон. Чтобы в таком случае избежать кражи денег, нужно установить на смартфоне надежный пароль и всегда держать устройство заблокированным. Функцию NFC рекомендуется включать перед оплатой, а потом сразу выключать.

В случае потери телефона, как рассказала эксперт в беседе с агентством "Прайм", необходимо удалить с него данные карт с помощью сервиса для поиска потерянных устройств. Также она рекомендовала использовать биометрические способы аутентификации и держать в секрете данные карты и пароли.