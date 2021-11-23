Гинцбург заявил об отсутствии прорывов в исследовании коронавируса

Почти за два года существования коронавируса SARS-CoV-2 особых прорывов в его исследовании так и не произошло, считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. "Все прорывы сводятся к возможности лечения, потому что вакцины существуют, их, естественно, будут совершенствовать", - приводит слова ученого РИА Новости.

Ранее замдиректора Института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Татьяна Руженцова рассказала "Российской газете", что нельзя отождествлять коронавирус и грипп. "Коронавирус - это все же не грипп, этот вирус опаснее гриппа. Хотя мы видим больше тяжелых пневмоний, как при гриппе, но в то же время развивается множество других осложнений: тромбоз, например",- уточнила ученый.

При заболевании коронавирусом происходят и сосудистые поражения, и поражение нервных тканей. У переболевших людей ухудшаются когнитивные способности, причем и в острой фазе заболевания, и позже. Снижается острота мышления, оперативная память, способность к обучению.