Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 18 регионах

По итогам прошедшей недели зафиксировано дальнейшее снижение заболеваемости коронавирусом - еще на 6,5 процентов, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Показатель заболеваемости составил 175,5 на 100 тысяч населения", - заявила она на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. Главный санитарный врач страны считает эти данные достаточно высокими.

Рост заболеваемости, по словам Поповой, сохраняется пока в 18 регионах. Благодаря принимаемым мерам в 3,6 раза увеличилось число регионов, где отмечается снижение заболеваемости. Стабилизация фиксируется в 34 субъектах РФ.

"Наименьшие темпы снижения мы наблюдаем в возрастной группе 65 лет и старше. Здесь ситуация практически не меняется", - добавила глава Роспотребнадзора.