Ученый назвал признаки полного выздоровления от COVID-19

ПЦР-тест на коронавирус не всегда дает точный результат. Происходит это потому, что пробу для анализа чаще всего берут из носоглотки пациента, а вирус уже может находиться в другом месте организма.

"Из носоглотки, как известно, вирус довольно быстро уходит: он может уйти в легкие, в кровь, в кишечник", - рассказал радио Sputnik доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

Поэтому, по его словам, чтобы убедиться, что в организме нет вируса, пройти один ПЦР-тест недостаточно. Нужно через некоторое время повторить анализ, а еще лучше - взять для дополнительного исследования кровь.

Делать ПЦР-тесты лучше с интервалом в три дня. Есть и еще одна возможность убедиться, что вируса нет в организме: когда ПЦР в носоглотке окончательно стал отрицательным, проверить ПЦР в крови. Еще одно исследование, способное подтвердить отсутствие частиц коронавируса в организме - анализ на антитела.

Если в крови довольно много антител класса IgG,но при этом нет антител класса IgM, значит острая фаза инфицирования прошла минимум месяц назад. Но когда уровень IgM высокий, это означает, что вирус в организме еще присутствует, объяснил Нетесов. Он также добавил, что, даже если человек уже переболел, существует риск повторного заражения COVID-19. Уменьшить вероятность подобного развития событий можно с помощью вакцинации. Прививка к тому же предотвращает тяжелое течение заболевания.