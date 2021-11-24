Голикова: Сертификат для переболевших должен действовать год

После перенесенной коронавирусной инфекции сертификат вакцинированного для переболевших должен действовать один год, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента.

Такой вывод был сделан после подробного обсуждения вопроса с российскими учеными и экспертами.

"Доля переболевших повторно от общего количества переболевших, по данным нашего мониторинга, составляет 0,74 процента", - пояснила она, на чем основывается новый подход.

Сейчас переболевшие граждане получают сертификат на полгода, но это решение, напомнила Голикова, принималось в июне на предыдущей волне пандемии.

При этом рекомендации по ревакцинации остаются прежними. "По-прежнему мы оставляем рекомендацию и для переболевших, и для тех, кто был первично вакцинирован, все-таки принимать решение по прохождению повторной вакцинации по истечении шести месяцев", - подчеркнула зампред правительства. Все исследования говорят, указала Голикова, что через полгода иммунный ответ угасает, и чтобы поддерживать его на должном уровне гражданам необходимо повторно вакцинироваться.