ПЦР-тест на коронавирус можно будет сделать бесплатно

По полису ОМС теперь бесплатно будут делать тестирование на коронавирус в следующих случаях: если есть признаки острого простудного заболевания и при этом появляются симптомы COVID-19; когда нужно убедиться, что пациент окончательно выздоровел; при положительном экспресс-тесте на коронавирус, чтобы подтвердить диагноз. До последнего же времени пациенты с ОРВИ делали ПЦР-тесты в платных лабораториях за свои деньги.

Кроме того, постановлением закреплено, что регионы вправе самостоятельно устанавливать дополнительные случаи для проведения бесплатного тестирования. Например, при обследовании граждан, контактировавших с больными COVID-19, в эпидемических очагах.

Как отметил на последнем заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции премьер-министр России Михаил Мишустин, важно, чтобы как можно больше граждан проходило тестирование, и оно должно оставаться доступным для людей. Глава кабмина напомнил, что Роспотребнадзор уже увеличил охват тестированием населения. Должно проводиться не менее 300 тестов ежедневно на 100 тысяч человек.

Для того, чтобы тестирование становилось все более доступным для россиян, правительство внесло изменения в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на текущий и два последующих года.