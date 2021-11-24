В Госдуме обсудили меры по борьбе с нападениями на школы

Тема нападений на образовательные учреждения не теряет актуальности. Накануне такое преступление удалось предотвратить в Казани. О том, как сделать так, чтобы снизить риски трагических инцидентов, говорили политики и общественные деятели в Госдуме.

Напомним, что в мае казанскую школу атаковал 19-летний Ильназ Галявиев, убивший 9 человек. А в сентябре Тимур Бекмансуров напал на пермский вуз, и в результате погибли шесть человек. Новая трагедия не состоялась: во вторник ФСБ сообщила о задержании в Казани несовершеннолетнего, планировавшего нападение с винтовкой на образовательное учреждение города. В связи с этим в центре внимания оказались вопросы доступности огнестрельного оружия, недостаточной охраны школ, необходимости вести профилактику и ужесточать законы.

Очень важно, чтобы в стране появилось ведомство, которое бы занималось комплексным решением проблем детской безопасности, заявила зампред Госдумы Анна Кузнецова на парламентских слушаниях по этой теме на Охотном ряду. Она привела статистику МВД, доказывающую актуальность проблемы: за предыдущие четыре года в 32 регионах зафиксировано 58 резонансных происшествий, связанных с нападениями несовершеннолетних на учащихся и педагогов и попытками таких нападений. Следственным комитетом России с 2014 по 2021 год расследовано 33 факта оконченных или предотвращенных вооруженных нападений на учебные заведения. Кузнецова рассказала, что, будучи детским омбудсменом, выезжала в школы, где происходили вооруженные нападения. И, как выяснилось, поведение учеников не предвещало, что они придут в школу с оружием. По ее словам, необходимы новые инструменты, чтобы понять, что происходит с детьми. Между тем в России нет единого ведомства в данной сфере. "Очень важно, чтобы был тот ответственный, которому поручено решить этот вопрос", - отметила Кузнецова. По ее мнению, фундаментом для создания комплексного подхода в этой сфере может стать федеральная стратегия безопасности детства, которую поручил разработать президент.

Инициатива из той же сферы - у нового Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Она предлагает создать единый центр помощи трудным подросткам.

Следующее направление инициатив - на тему усиления охраны школ. В целом ряде регионов "де-юре охранник в школе есть, де-факто - его нет", отметил на думских слушаниях зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Он подчеркнул, что профстандарт работника по обеспечению безопасности в образовательных организациях должен быть не факультативным, а обязательным. Это можно сделать при помощи постановления правительства, отметил депутат. Также Выборный заявил о необходимости уйти от демпинга и серых схем при организации охраны в школе. Данные ОНФ свидетельствуют о том, что ряд торгов на услуги охранных организаций завершаются снижением цены почти на 80 процентов.

СКР с 2014 по 2021 год расследовано 33 факта оконченных или предотвращенных вооруженных нападений на учебные заведения

В думском Комитете по просвещению тоже видят актуальность этой темы. Зампред Комитета Яна Лантратова предлагает поручить охрану учебных заведений настоящим профессионалам - сотрудникам Росгвардии (законопроект на эту тему внесен в Госдуму и находится на рассмотрении в правительстве). "Дети - национальный приоритет, а значит, их охрана должна быть взята под прямую ответственность государства, - пояснила депутат в комментарии "РГ". - А специалисты должны проходить специальную подготовку, учения и профотбор, позволяющий работать рядом с детьми".

Дело в том, что охранник-сторож из ЧОП фактически сможет лишь нажать кнопку вызова охраны, а эти минуты промедления будут стоить жизней, подчеркнула депутат.

Еще одно предложение - проводить учения, чтобы школьники (или студенты), а также педагоги были готовы к кризисным ситуациям. Этой же цели может послужить и обновление стандартов подготовки учителей. И, наконец, звучат предложения и в сфере совершенствования законодательства. Так, директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей минпросвещения Лариса Фальковская считает, что наказание за такие преступления в России недостаточное - нападение на образовательные организации она предлагает приравнять к террористическим действиям. Это поможет снизить число инцидентов, считает Фальковская.

Кроме того, в Госдуму уже внесен законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для организаторов сообществ, пропагандирующих среди детей насилие, нападение на учебные заведения. Автором выступил Госсовет Татарстана. Среди возможных видов наказания - ограничение свободы на срок до трех лет, а если речь о сговоре, то до шести.

Не все согласны с тем, что ужесточение наказания приведет к результатам. "Никакие ужесточения не помогут этом вопросе, если мы не будем заниматься ненавязчивой пропагандой, - отметил первый зампред комитета ГД по науке и высшему образованию Владимир Сипягин, комментируя эту тему "РГ". - Нам необходимо играть на поле, где детям интересно". Депутат заявил, что ни в коем случае нельзя заниматься блокировкой детских интернет-игр. "Мягко, через киберспорт надо перенаправить внимание детей на спорт высших достижений", - считает он. Депутат предлагает открыть в министерстве образования отдел, который занимался бы именно этой сферой.