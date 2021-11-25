Фальков: Все больше абитуриентов стремятся связать свою жизнь с медициной

Правительство утвердило квоты на целевое обучение на 2022 год. Одни из самых больших - от 75 до 100 процентов - на медицинские специальности.

- Целевое обучение - одна из действенных мер адаптации высшего образования к потребностям реального сектора экономики и социальной сферы, - прокомментировал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. - Организации сегодня могут заключать договоры как с абитуриентами, так и со студентами и аспирантами на любом этапе обучения. Учитывая ситуацию с пандемией, профессия врача стала еще более востребованной среди абитуриентов: с каждым годом все больше выпускников школ стремятся связать свою жизнь с медициной. Увеличение квоты целевого обучения позволит обеспечить квалифицированными специалистами в том числе районные больницы и сельские амбулатории, что в современных условиях особенно важно.