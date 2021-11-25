Лукашенко направил соболезнование Путину в связи с трагедией на шахте

В связи с трагедией на шахте в Кемеровской области белорусский руководитель направил соболезнование Владимиру Путину, сообщили в четверг в пресс-службе Александра Лукашенко.

"От имени белорусского народа и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с трагедией на угольной шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, унесшей жизни горняков", - говорится в тексте соболезнования.

В этот скорбный час президент Беларуси пожелал мужества и стойкости родным и близким погибших, чтобы пережить невосполнимую утрату, а также скорейшего восстановления всем пострадавшим в страшной трагедии.

Задымление на шахте "Листвяжной" произошло в четверг около 08:30 (04:30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово. В шахте находились 285 человек. Погибли, по последним данным, 11 горняков, более 40 пострадали.