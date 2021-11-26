Невролог рассказал, стоит ли прививаться людям с болезнями нервной системы

Главный невролог минздрава Оренбургской области Сергей Вельмейкин рассказал об особенностях вакцинации от COVID-19 людей, страдающих заболеваниями нервной системы. По словам специалиста, если раньше считалось, что таким больным прививка противопоказана, то сейчас позиция медиков изменилась.

Отвечая на вопросы в ходе онлайн-эфира, организованного Оренбургским областным центром общественного здоровья и медицинской профилактики, эксперт отметил, что по мере накопления опыта выяснилось: для людей с заболеваниями неврологического профиля польза от вакцинации намного превышает риски возможных осложнений.

- Но отдельным категориям пациентов нужно правильно подойти к этому вопросу и сделать прививку в нужное время, - пояснил Сергей Вельмейкин. - Особенно это касается тех больных, которые получают иммунносупрессивную терапию - то есть, терапию, подавляющую иммунитет. А также пациентов, страдающих заболеваниями, связанными с измененной работой иммунной системы. Это рассеянный склероз, миастения - то есть, заболевания, в основе которых лежит извращенная иммунологическая реакция организма. Вот им нужно уделить большое внимание вопросам вакцинации.

Главный невролог объяснил, почему во время пандемии коронавируса число инсультов, как ни странно, сократилось.

- Мы это связываем это с тем, что контингент, который в первую очередь заболевает коронавирусом, склонен и к болезням мозгового кровообращения. Чем старше человек - тем больше риск как инсульта, так и COVID-19. Возможно, коронавирусная инфекция забрала у нас часть пациентов, которые поступили бы к нам с заболеваниями мозгового кровообращения, - предположил Сергей Вельмейкин.

Врач отметил и другой негативный момент: люди сегодня подчас отказываются ложиться в стационары, даже понимая острую необходимость в госпитализации. Причина тому - боязнь заразится инфекцией в больнице.

Что касается жалоб на то, что "у медиков сегодня на первом месте коронавирус", специалист заверил, что даже в нынешних условиях люди с нервными и сердечно-сосудистыми заболеваниями получат необходимую помощь.

- Не умаляя достоинств тех, кто работает в "красной зоне", скажу, что врачи, работающие в "зеленой зоне", заслуживают уважения не меньше, - заметил эксперт. - В условиях кадрового дефицита, эмоционального напряжения, которое царит сегодня у населения, работа ведется ежедневно. Да, есть определенные изменения в объемах и масштабах оказываемой помощи. Но никто не отменяет ни профилактических осмотров, ни диспансерного наблюдения, ни плановой госпитализации.