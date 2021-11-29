Центр Гамалеи подал документы на вакцину от ковида для детей 6-11 лет

На данный момент в России разрешено прививать людей старше 18 лет двухкомпонентной вакциной "Спутник V", а также подростков в возрасте от 12 до 17 лет вакциной "Спутник М". До 15 лет требуется письменное согласие родителей.

Как писала ранее "РГ", клинические исследования вакцины "Спутник М" для подростков показали высокую реактивность: уровень образования защитных антител был выше, чем у взрослых. Вакцина для подростков была зарегистрирована 24 ноября.

"Спутник М" представляет собой разведенную в пять раз вакцину "Спутник V". Предполагается, что используемая в будущем вакцина для детей 6-11 лет также будет представлять собой разведенный "взрослый" вариант, однако во сколько именно раз, пока неизвестно.