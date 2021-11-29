Кириенко: Компании должны разработать механизмы защиты детей в цифровом пространстве

Сергей Кириенко подчеркнул, что 87% заявок на конкурс поступили из регионов России. Фото: Александр Корольков/ РГ

IT-компании - члены Альянса по защите детей в цифровой среде - подписали хартию "Цифровая этика детства", направленную на создание цифровой среды, безопасной и благоприятной для развития и творческой самореализации детей.

В числе подписавших хартию 9 крупнейших российских

IT-компаний и медиахолдингов: "Билайн", "Газпром-Медиа Холдинг", "Лаборатория Касперского", "МегаФон", МТС, VK, "Национальная Медиа Группа", "Ростелеком" и "Яндекс".

По словам, присутствовавшего на подписании по видеосвязи первого замглавы Администрации Президента Сергея Кириенко, важна совместная работа с IT-компаниями и родителями, государство не должно идти вперед с ограничениями по защите детей в цифровой среде.

"Очень важно, что формируется диалог с самими детьми. У детей очень высокая ценность самореализации, они хотят быть вовлечены, хотят, чтобы их слышали и прислушивались. И правильно, что хартия это учитывает", - заявил Кириенко.

Важность саморегулирования цифрового пространства отметил глава Альянса по защите детей в цифровой среде, вице-президент по корпоративным отношениям "Яндекс" Антон Шингарев.

"Изначально интернет создавался для других задач. И сейчас, когда общение в Сети стало местом для общения широкого круга людей, перед родителями, IT-компаниями, государством, представителями общественности встал вопрос того, защитить это прекрасное место, чтобы оно помогало развиваться и расти", - заявил Шинкарев.

Подписавшие Хартию компании взяли на себя повышенные добровольные обязательства создавать необходимые информационно-технологические решения для защиты данных, повышать цифровую грамотность детей, родителей и педагогов, формировать и продвигать позитивный и образовательный контент, проактивно выявлять и удалять контент, который может причинить вред здоровью и развитию детей.

Ранее депутаты Госдумы и представители общественности предложили запретить рекомендательные сервисы для аудитории младше 14 лет. По мнению законодателей и общественников, до достижения этого возраста только родители имеют право что-то предлагать детям. Еще одна инициатива касается ограничения нецензурной брани и откровенных сцен в контенте, демонстрируемом на онлайн-платформах.