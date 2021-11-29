Вакцинация подростков от коронавируса начнется в РФ в конце декабря

Ранее Гинцбург сообщил, что его центр уже подал документы в Минздрав РФ для проведения исследований вакцины от коронавируса для детей в возрасте 6-11 лет. Вакцина для подростков под названием "Спутник М" уже зарегистрирована в России.

Подростковый вариант вакцины представляет собой разведенный в пять раз взрослый вариант, при этом, по словам самого Гинцбурга, иммунный ответ у подростков на прививку лучше, чем у взрослых, несмотря на более низкую концентрацию препарата. Переносимость вакцины оценена как хорошая.

Дети в возрасте 12-15 лет будут вакцинированы только с согласия родителей, а подростки старше 15 лет смогут сами подписать добровольное согласие на прививку. Первыми вакцину "Спутник М" должны получить воспитанники военных училищ и кадетских корпусов.