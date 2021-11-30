Гинцбург рассказал о "заготовке" новой вакцины "Спутник" под "омикрон"

Первый этап создания новой вакцины - это "подстраивание" препарата под новый штамм. Такая работа в условиях лаборатории занимает около 10 дней, - пояснил сегодня глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Научный центр пока не начал разрабатывать новую вакцину против "омикрона", "происходит лишь подстраивание препарата под новый штамм, такие же манипуляции были сделаны и для всех предыдущих вариантов коронавируса", - пояснил Гинцбург РИА Новости. Все такие "заготовки" хранятся в холодильниках центра, и при необходимости на их базе будет разработан соответствующий вариант вакцины, - рассказал ученый.

Понятно, что в ход "заготовки" пустят, если будет доказано, что прежний состав вакцины "устарел" и уже не защищает от нового варианта коронавируса. Ранее в РФПИ сообщили, что разработчики "Спутника V" и "Спутника Лайт" рассчитывают, что эти вакцины будут достаточно эффективны и против штамма коронавируса "омикрон", как это раньше было с "дельтой".

При этом процесс "положенной по протоколу" адаптации вакцины к новому штамму уже запущен.

"Речь и не идет о том, что мы начали разрабатывать новую вакцину. Когда новый штамм появляется, мы всегда последовательность синтезируем, вставляем ее в аденовирусный вектор и храним в холодильнике. Это только синтезирование, сколько штаммов было, столько мы и делали это", - сказал Гинцбург.