Попова: Из-за "омикрона" срок действия ПЦР-теста сократят до 48 часов

Из-за особенностей нового штамма коронавируса "омикрон" срок действия ПЦР-теста сократят с 72 до 48 часов, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет РИА Новости.

Такое решение, по словам Поповой, было принято из-за повышенной заразности штамма и его предполагаемой способности вызывать "более быстрый ответ организма". Она добавила, что в России случаев заражения новым штаммом не выявлено. Хотя имеющиеся тесты способны его определять, в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали систему для выявления именно "омикрона".

Также Роспотребнадзор потребует, чтобы россияне, которые находились в странах, где распространяется "омикрон", по возвращении соблюдали двухнедельный карантин.

О появлении нового штамма сообщили в ноябре медики Ботсваны и ЮАР. Он отличается десятками мутаций в белке, отвечающем за заражение клеток. Некоторые ученые полагают, что эти мутации могут указывать на повышенную заразность и устойчивость этого варианта к антителам. Сейчас вирус изучается. Заболевшие есть уже почти в 20 странах.