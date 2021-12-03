Мурашко: Заболеваемость коронавирусом в России снижается

Волна заболеваемости коронавирусом в России идет вниз, число пациентов с COVID-19, которые находятся под наблюдением медиков, находится в районе 900 тысяч человек. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе форума "Мы вместе".

Михаилу Мишустину доложили о срочных мерах из-за ситуации с "омикроном" "В последнюю волну подъема заболеваемости, сейчас она спускается вниз, уже количество заболевших, наблюдаемых в системе, приближается к 900 тысячам", - сказал Мурашко, чьи слова передает РИА Новости. Напомним, в конце ноября министр здравоохранения сообщил, что впервые за последний месяц количество пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся под наблюдением врачей, не превысило один миллион. По данным Минздрава, сейчас таких больных в стране 932 тысячи. За последнюю неделю ноября снижение составило 13%. На амбулаторном лечении на тот момент находилось 745 тысяч пациентов с COVID-19.