Мурашко: Заболеваемость коронавирусом в России снижается

"В последнюю волну подъема заболеваемости, сейчас она спускается вниз, уже количество заболевших, наблюдаемых в системе, приближается к 900 тысячам", - сказал Мурашко, чьи слова передает РИА Новости.
Напомним, в конце ноября министр здравоохранения сообщил, что впервые за последний месяц количество пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся под наблюдением врачей, не превысило один миллион. По данным Минздрава, сейчас таких больных в стране 932 тысячи. За последнюю неделю ноября снижение составило 13%. На амбулаторном лечении на тот момент находилось 745 тысяч пациентов с COVID-19.