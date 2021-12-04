"Омикрон" может ослабить поражающую силу коронавируса

С появлением "омикрон"-штамма течение COVID-19 может стать легче, а последствия от заболевания - не столь тяжелыми, как сейчас. Такую точку зрения в интервью радио Sputnik высказал вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По мнению ВОЗ, новый штамм может быстрее распространяться. Но вряд ли он спровоцирует новый всплеск заболеваемости до Нового года, считает ученый. Он привел пример с доминирующим сейчас штаммом коронавируса. "Дельта" появился осенью 2020 года, а распространился примерно в мае-июле 2021 года", - уточнил Альтштейн. То есть вирусу потребовалось полгода, чтобы распространиться в глобальном масштабе.

Альтштейн также отмечает, что информация о геноме "омикрона" позволяет спрогнозировать, что заболевание, вызванное этим вариантом коронавируса, будет более легким. "У него, скорее всего, нестабильный геном, он легко мутирует. А если у него нестабильный геном, то у него будет подавлено то, что ведет к тяжелому заболеванию",- пояснил ученый. И добавил, что есть гипотеза о том, что с появлением "омикрон"-штамма пандемия закончится. Но для этого необходимо, чтобы по летальности коронавирус стал сопоставим с гриппом.

В то же время Альтштейн отмечает, что пока нет данных, начал ли "омикрон" поражать людей старших возрастов. Для того, чтобы точно понять, меняется ли поражающая сила вируса, нужно изучить, как вирус действует на людей из групп риска.